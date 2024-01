IPVA e licenciamento 2024: veja qual guia pode ser emitida a partir desta segunda e como fazer

A- A+

Os motoristas fluminenses podem emitir a Guia de Regularização de Taxas (GRT), necessária para o licenciamento anual de veículos, a partir desta segunda-feira. Todo o procedimento é feito on-line, através do site do banco Bradesco. Já a emissão da guia do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) tem início a partir de amanhã, terça-feira.

Como emitir a guia do licenciamento 2024 (GRT)?

O acesso à guia deve ser feito pelo site do Bradesco (bradesco.com.br), a partir desta segunda-feira, referente ao exercício de 2024. Neste ano, o Detran.RJ volta a exigir que sejam quitadas multas de trânsito vencidas e o IPVA.

Passo a passo para a emissão da GRT

O proprietário do veículo deve acessar o site do Bradesco (bradesco.com.br). Em seguida, no canto esquerdo, deve clicar em "Produtos e Serviços" e, em seguida, clicar em "Serviços".

O site vai abrir uma nova página. Nela, deve-se clicar em "Pagamentos e transações" e então escolher a opção "Pagamentos".

Na nova página, o usuário deve escolher, dentro da opção "Tributos", o item "DETRAN RJ – GRD, DUDA, GRT e GRM".

Serão mostradas algumas informações, como uma lista de telefones para esclarecer dúvidas. O pagamento do DPVAT segue suspenso, até o momento. No final dela, haverá a opção "Gerar boleto", onde deve ser clicado.

Uma nova janela é aberta. No alto da página, é preciso escolher a opção "GRT – LICENCIAMENTO ANUAL". É preciso preencher o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e digitar a sequência de 4 dígitos apresentada pelo site. Clique em "Continuar".

Na nova tela, selecione o "Exercício 2024".

Serão abertos os dados do veículo, como RENAVAN, placa do veículo, CPF e nome do proprietário. Na página também estará as informações da GRT, como o valor do documento e a data de vencimento, que será a do dia em que ocorreu a emissão da guia. Não é possível parcelar o valor, tendo que ser pago em cota única.

Ao clicar no ícone de "lupa", será carregado um pop-up com as mesmas informações. Nele, será possível optar por dois formatos de arquivo (PDF ou imagem). Selecione uma das opções e clique em "Gerar Boleto".

O boleto pode ser pago em qualquer banco. Para os clientes do banco Bradesco, ao selecionar a opção do arquivo como "Imagem" é possível realizar o pagamento na janela que é aberta, via Internet Banking.

O que é a Guia de Regularização de Taxas (GRT)?

A GRT é a taxa que deve ser paga para o licenciamento anual de veículos. O calendário é dividido em três fases, de acordo com a placa.

O licenciamento é totalmente digital. Para obter o documento de 2024, é necessário pagar a GRT, obtida no site do Bradesco (bradesco.com.br). Este ano, também será necessário ter quitado o IPVA e as multas de trânsito vencidas.

Depois da compensação dos pagamentos, o documento digital, chamado de CRLV-e, fica disponível para o usuário no Posto Digital Detran.RJ, acessado pelo site do órgão (detran.rj.gov.br), no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Para fazer o licenciamento, o primeiro passo é se registrar no portal do governo federal para documentação em geral (gov.br). Quem preferir pode solicitar a impressão do CRLV-e em papel A4 em um posto de vistoria do Detran.RJ.

Veja o calendário do licenciamento anual:

carros com final de placa 0, 1 e 2 — até 31 de maio

carros com final de placa 3, 4 e 5 — até 30 de junho

carros com final de placa 6, 7, 8 e 9 — até 31 de julho

Como emitir a guia do IPVA 2024?

O IPVA do Rio vai ficar, em média, 4,39% mais barato em 2024, conforme antecipou o jornal EXTRA com a tabela completa. Para carros e motos, por exemplo, que representam a maioria da frota de cerca de quatro milhões de pagantes do imposto, as reduções médias serão de 4,61% e 3,97%, respectivamente. A variação é calculada com base nos valores venais divulgados pela Secretaria estadual de Fazenda (Sefaz-RJ) no Diário Oficial do Estado do Rio.

O imposto poderá ser pago com a emissão da Guia de Recolhimento de Débitos (GRD), a partir de amanhã, terça-feira. A cobrança estará disponível no Portal do IPVA da Sefaz (portal.fazenda.rj.gov.br/ipva) ou no site do Bradesco (bradesco.com.br) em janeiro.

Para a emissão do documento, bastará informar os números do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e do CPF ou do CNPJ do proprietário. A GRD poderá ser paga em qualquer banco, inclusive por meio de internet banking.

Vale destacar que os automóveis com mais de 15 anos de uso não pagam IPVA. Neste caso, o proprietário desembolsa apenas a taxa de licenciamento anual do Detran.RJ, a Guia de Recolhimento de Taxas (GRT), cujo valor para 2024 ainda será divulgado.

Diferentes alíquotas

Para modelos flex, o percentual corresponde a 4% do valor venal (preço de mercado) do veículo. Donos de motocicletas pagam o equivalente a 2%. Proprietários de automóveis movidos a Gás Natural Veicular (GNV) têm IPVA de 1,5%. Por fim, a alíquota para carros movidos exclusivamente a energia elétrica é de 0,5%.

O imposto poderá ser pago em três parcelas ou à vista, com 3% de desconto. O primeiro vencimento da tabela, para os automóveis com final de placa número 0, ocorrerá no dia 22 deste mês, independentemente da modalidade de quitação escolhida pelo contribuinte.

Pela tabela, o dono de um Argo Drive 1.3 automático flex, ano 2022, avaliado em R$ 73.885, por exemplo, pagará a alíquota de 4%. Assim, o imposto a recolher será de R$ 2.955,40. Quem tem um Honda HR-V EX HS flex, ano 2020, cujo valor de avaliação é de R$ 134.527, vai pagar um IPVA de R$ 5.381,08.

DPVAT em análise

Ainda não foi confirmado se o seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestre (DPVAT) seguirá sem ser cobrado dos motoristas de todo o país pelo quarto ano consecutivo.

A cobrança foi suspensa por excesso de recursos em caixa. O DPVAT garante indenizações a vítimas de acidentes de trânsito e a parentes, em casos de invalidez ou morte. Ainda cobre despesas médico-hospitalares.

