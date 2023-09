A- A+

BRASIL IR 2023: Receita libera consulta ao quinto lote de restituição. Veja se você tem direito a receber Consulta abre nesta sexta-feira as 10h. Pagamento do lote será realizado no dia 29 de setembro

A Receita Federal libera nesta sexta-feira (22), a partir das 10h (horário de Brasília), a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2023. O pagamento do lote será realizado no dia 29 de setembro e cai direto na conta informada pelo contribuinte no momento de entrega da declaração.

Como consultar se vou receber o quinto lote?

O contribuinte deve acessar o site do governo federal para saber se tem acesso ao quinto lote da restituição. Basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o site do governo federal, na aba 'Consultar restituição de imposto de renda'

Digite o número do seu CPF;

Digite a data de nascimento;

Selecione o ano em exercício. Neste caso, selecione a opção '2023'.

O valor é atualizado pela taxa Selic, acumulada a partir do mês seguinte ao do prazo final de entrega da declaração até o mês anterior ao pagamento, mais 1% no mês do depósito.

Meus dados bancários estão errados. O que fazer?

Caso o contribuinte perceba que a declaração foi enviada com algum erro bancário ou ele queiraalterar o destino da restituição, é possível solicitar a sua correção. Para isso, é preciso entrar em contato com a Central de Atendimento do Banco do Brasil:

4004-0001 (capitais)

0800-729-0001 (demais localidades)

0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos)





Como saber se estou com alguma pendência no IR?

O contribuinte também pode solicitar informações mais detalhadas a respeito da sua declaração. Para isso, o consumidor deve utilizar o canal Meu Imposto de Renda, disponível no Portal e-CAC ou pelos aplicativos para smartphone e tablets.

Assim, o contribuinte pode consultar o extrato para entender o que aconteceu com a declaração e qual é a situação. Caso necessário, entregue uma declaração retificadora (ou seja, uma nova declaração, que corrige a anterior).

Caso o resultado da declaração retificadora seja de imposto a restituir, o valor excedente pago de imposto será devolvido na conta bancária indicada na própria declaração.

Veja também

TECNOLOGIA Apple propõe acordo no Brasil, em processo sobre venda de iPhone sem carregador