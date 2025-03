IR 2025 pode ser entregue a partir de segunda-feira (17)

A- A+

O Imposto de Renda 2025 traz algumas mudanças nos limites de rendimentos que tornam o envio do documento obrigatório. Também há alterações na plataforma Meu Imposto de Renda e na ordem de prioridade para restituição. A declaração pode ser entregue a partir de segunda-feira, dia 17. O prazo termina no dia 30 de maio.



O Programa Gerador da Declaração (PGD) foi liberado na quinta-feira (13) somente para consulta. Só a partir de segunda-feira será possível fazer o preenchimento, a partir do zero. A Receita Federal informa que a declaração pré-preenchida estará disponível a partir de 1.º de abril.





A Receita informa que a partir dessa data também estará no ar a nova versão da plataforma Meu Imposto de Renda. A ferramenta, que permite a declaração online, para computadores, tablets e smartphones, poderá ser acessada na página da Receita, no portal e-CAC ou no aplicativo Receita Federal. Apenas usuários com conta gov.br de nível ouro ou prata poderão entrar no sistema.



Continua sendo possível deduzir da base de cálculo o valor de R$ 2.275,08 por dependente com CPF. O limite máximo de dedução por pessoa com educação segue em R$ 3.561,50.



As restituições serão feitas em 30 de maio; 30 de junho; 31 de julho; 29 de agosto e 30 de setembro.

Veja também