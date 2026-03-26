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DICAS IR 2026: os erros mais comuns na hora de preencher os dados Adoção de controles contínuos e suporte especializado contribuem para reduzir riscos, evitar correções futuras e assegurar conformidade, alerta especialista

Os contribuintes têm até o dia 29 de maio para declarar o Imposto de Renda referente ao ano base de 2025. É importante que as pessoas se organizem e apresentem as informações o quanto antes, para dar tempo de eventuais correções. Alerta-se também para os erros mais comuns no processo de preenchimento dos dados.

De acordo com Lívia Ferreira Nobrega, gerente sênior de Consultoria Tributária da Forvis Mazars, é fundamental conferir previamente todos os informes de rendimentos, revisar despesas potencialmente dedutíveis e avaliar, com antecedência, o modelo de declaração mais adequado.

“A adoção de controles contínuos e suporte especializado contribuem para reduzir riscos, evitar correções futuras e assegurar conformidade”, lembra ela.

Abaixo, a executiva lista os cinco principais erros no momento do preenchimento dos dados e como evitá-los:

Omissão de rendimentos: esquecer um informe bancário ou renda secundária. Para não correr o risco de cair na malha fina, é importante conferir todos os informes (bancos, empregadores, corretoras) e cruzar com as informações com o que foi pré-preenchido;

Informar valores divergentes dos informes: pequenas diferenças já geram inconsistência automática. Para evitar dados errados, o contribuinte não deve arredondar os valores e estar atento às informações que constam nos informes;

Declarar despesas médicas indevidas ou sem comprovação: segundo Lívia, é um dos maiores motivos de malha fina. Por isso, para evitar equívocos, os contribuintes devem declarar apenas despesas com documentação válida, além disso, evitar declarar gastos não dedutíveis como em clínicas de estéticas;

Erros na declaração de investimentos: muito comum com renda variável, alguns exemplos são: não apurar ganho mensal, não pagar o DARF corretamente, declarar posição, mas não o lucro. Dessa forma, para evitar os dados errados, as pessoas devem ter o controle mensal das operações e utilizar relatórios de corretoras ou sistemas de apuração;

Informar incorretamente bens e direitos: por exemplo, imóveis com valores atualizados indevidamente ou saldo errado. Nesse item, os contribuintes devem declarar pelo custo de aquisição (não valor de mercado) e atualizar apenas em situações específicas, como reformas e aquisições.

“Ás pessoas físicas com patrimônio estruturado, múltiplas fontes de renda e investimentos no Brasil e no exterior, os principais riscos normalmente não decorrem de má-fé, mas da ausência de planejamento e organização", acrescenta.

Ainda de acordo com ela, movimentações relevantes sem lastro documental claro, classificações inconsistentes, registros inadequados de custo de aquisição e decisões tomadas sem avaliar impactos fiscais e patrimoniais são fatores que costumam gerar inconsistências na declaração.

A executiva destaca alguns itens que costumam ser esquecidos, mas que precisam estar na declaração de IR.

“O aluguel deve ser declarado no Imposto de Renda, pelo inquilino e pelo proprietário. As mensalidades escolares, desde a educação infantil até a pós-graduação, também podem ser declaradas, mas os cursos de línguas, não.”

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