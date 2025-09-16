A- A+

BRASIL IR: buscando pressionar Lira, Renan diz que fará 'calendário enxuto' para projeto que amplia isenção

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou nesta terça-feira que será relator de um projeto alternativo ao texto que tramita na Câmara e isenta de Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês.

Renan, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, afirmou que vai apresentar um "calendário enxuto" para a tramitação do projeto na Casa. O projeto da Casa é de autoria de Eduardo Braga (AM), líder do MDB, mesmo partido de Renan.

O texto da Câmara é relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), seu desafeto político, e encontra-se parado há semanas. Desta forma, Renan busca alfinetar o adversário e pressionar pelo avanço da medida, considerada uma prioridade legislativa para o governo Lula.

Renan argumenta que a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil se tornou "ferramenta de chantagem para incluir outros temas em pauta no Congresso".

Mesmo com urgência já aprovada, a Câmara não tem data para votar o projeto do IR.

O aumento das pressões por um projeto de anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 cresceu desde a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na trama golpista, na última quinta-feira, por exemplo.

— Vamos anunciar um calendário enxuto para esta proposta que tramita no Senado. Eu fico indignado com isso — disse durante abertura da sessão da CAE.

O projeto do Senado amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Hoje, estão isentos do pagamento de IR quem ganha até dois salários mínimos deste ano, o equivalente a R$ 3.036.

