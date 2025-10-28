Ter, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
impacto fiscal

IR: Haddad diz que Fazenda vai reavaliar impacto fiscal e estudar necessidade de nova compensação

Ministro afirmou que pode ser apresentado um novo projeto para compensar eventual impacto fiscal negativo

Reportar Erro
Fernando Haddad, ministro da FazendaFernando Haddad, ministro da Fazenda - Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou que a equipe econômica estima que o desenho atual do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para até R$ 5 mil tem neutralidade fiscal, mas afirmou que a pasta vai reavaliar os números à luz da discussão da proposta no Senado.

Se for necessário, o ministro afirmou que pode ser apresentado um novo projeto para compensar eventual impacto fiscal negativo.

A declaração foi dada após reunião com o relator do projeto no Senado, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Cálculos de técnicos da Casa e de especialistas em contas públicas apontam para uma possível perda de receitas com a proposta que saiu da Câmara.

Leia também

• Maioria dos brasileiros crê que o governo Lula tem relação com os desvios do INSS, diz pesquisa

• Contas de luz dos palácios de Lula: R$ 29,8 milhões; confira Cláudio Humberto desta terça (28)

• Lula sobre indicação de Jorge Messias ao STF: "Deixa eu chegar ao Brasil primeiro"

--- Vamos bater os números. Até o presente momento, a equipe está confortável com o projeto equilibrado. Se houver discrepância, se for necessário, a ideia é apresentar um novo projeto --- disse, em conversa com os jornalistas depois da reunião.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter