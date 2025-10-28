IR: Haddad diz que Fazenda vai reavaliar impacto fiscal e estudar necessidade de nova compensação

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou que a equipe econômica estima que o desenho atual do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para até R$ 5 mil tem neutralidade fiscal, mas afirmou que a pasta vai reavaliar os números à luz da discussão da proposta no Senado.



Se for necessário, o ministro afirmou que pode ser apresentado um novo projeto para compensar eventual impacto fiscal negativo.

A declaração foi dada após reunião com o relator do projeto no Senado, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Cálculos de técnicos da Casa e de especialistas em contas públicas apontam para uma possível perda de receitas com a proposta que saiu da Câmara.

--- Vamos bater os números. Até o presente momento, a equipe está confortável com o projeto equilibrado. Se houver discrepância, se for necessário, a ideia é apresentar um novo projeto --- disse, em conversa com os jornalistas depois da reunião.

