IR: Haddad diz que Fazenda vai reavaliar impacto fiscal e estudar necessidade de nova compensação
Ministro afirmou que pode ser apresentado um novo projeto para compensar eventual impacto fiscal negativo
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou que a equipe econômica estima que o desenho atual do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para até R$ 5 mil tem neutralidade fiscal, mas afirmou que a pasta vai reavaliar os números à luz da discussão da proposta no Senado.
Se for necessário, o ministro afirmou que pode ser apresentado um novo projeto para compensar eventual impacto fiscal negativo.
A declaração foi dada após reunião com o relator do projeto no Senado, senador Renan Calheiros (MDB-AL). Cálculos de técnicos da Casa e de especialistas em contas públicas apontam para uma possível perda de receitas com a proposta que saiu da Câmara.
--- Vamos bater os números. Até o presente momento, a equipe está confortável com o projeto equilibrado. Se houver discrepância, se for necessário, a ideia é apresentar um novo projeto --- disse, em conversa com os jornalistas depois da reunião.