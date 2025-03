IR: isenção de R$ 5 mil começa em 2026, mas governo deve propor neste ano reajuste na tabela

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou nesta terça-feira o projeto que isenta de Imposto de Renda (IR) aqueles que ganham até R$ 5 mil por mês.

A medida, porém, precisa passar pelo Congresso Nacional e só entra em vigor em 2026. A proposta traz alívio também para pessoas físicas que ganham entre R$ 5 mil e R$ 7 mil.

Pelo texto, todos os rendimentos de até R$ 5 mil serão isentos. Mas, para evitar uma mudança abrupta de cobrança de imposto, haverá uma escadinha entre esse valor e R$ 7 mil, beneficiando mais pessoas.

Hoje, a faixa de isenção vai até 2.259,20. Mas há um desconto automático de R$ 564,80, de modo a garantir que fique isento quem ganha até R$ 2.824 (valor que era equivalente a dois salários mínimos no ano passado). Acima desse valor há quatro faixas de tributação, que vão de 7,5% a 27,5%.

O governo pretende enviar ao Congresso ainda neste ano projeto que prevê o reajuste nessas faixas.

A ideia é isentar de IR aqueles que ganham até R$ 3.036 em 2025.

Assim, os que recebem até dois salários mínimos - houve aumento do piso no início do ano - permaneceriam sem pagar Imposto de Renda.

O governo também quer fazer alguma correção nas demais faixas.

Veja a seguir a tabela em vigor do IR para pessoas físicas:

Com queda na popularidade e baixa aprovação do governo, o aumento da isenção na faixa do Imposto de Renda para R$ 5 mil é a principal aposta de Lula para reverter esse quadro.

A medida será o carro-chefe do Executivo no Congresso e entrará em vigor em 2026, ano de eleições presidenciais.

Além da isenção, outra promessa de Lula endereçada neste momento é atingir o que o governo chama de “super-ricos”, que serão alvo de uma tributação mínima sobre a renda.

Com essa arrecadação, o governo pretende compensar a isenção de IR na base da pirâmide.

Segundo técnicos a par das discussões, a isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil vai beneficiar 10 milhões de contribuintes pessoas físicas.

Já o novo cálculo do imposto para cobrir a renúncia fiscal com essa medida vai afetar um universo de 141 mil pessoas, sendo que a maioria tem renda atrelada a dividendos.

O projeto chegou a ser anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em novembro, junto com o pacote de medidas de corte de gastos.

Essa mistura de temas, aliada a uma desconfiança sobre como a desoneração seria compensada, gerou forte reação negativa no mercado financeiro, o que fez a cotação do dólar ultrapassar R$ 6 na época.

Agora, a proposta será efetivamente encaminhada ao Parlamento para começar a tramitar.

