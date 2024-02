A- A+

Imposto de Renda 2024 IR: já está disponível informe de rendimentos dos aposentados e pensionistas do INSS Beneficiários do instituto, ligado ao Ministério da Previdência, podem tirar extrato no site do órgão ou no aplicativo Meu INSS

O ano de 2024 já está perto de encerrar o segundo mês e começa a chegar a hora de os contribuintes prestarem contas à Receita Federal. Pelo menos os que estão acima do limite de isenção do Imposto de Renda. Aposentados e pensionistas já podem começar a se organizar para a declaração.

A entrega da declaração do IRPF de 2024, referente aos rendimentos de 2023, será entre os dias 15 de março e 31 de maio. Devem declarar os contribuintes que totalizaram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 em 2023, cerca de dois salários mínimos por mês.

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como aposentados e pensionistas, já podem começar a fazer as contas e reunir documentos. O principal deles, o informe de rendimentos para declarar o Imposto de Renda de Pessoa Física de 2024, já está disponível a partir de hoje.

O documento que lista os ganhos do contribuinte em 2023 pode ser acessado pelos segurados pelo site do INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. Também é possível acessá-lo por meio do banco em que a pessoa recebe o benefício.

Como obter o informe?

Veja o passo a passo para emitir o informe de rendimentos:

Acesse o site: meu.inss.gov.br/

Clique em "Entrar com Gov.br"

Insira o CPF para fazer o login ou cadastrar senha

Desça a tela e encontre a aba "Outros Serviços"

Nela, clique em "Ver Mais"

Clique no ícone com a frase "Extrato do Imposto de Renda"

Selecione o ano-calendário 2023

Escolha o extrato que deseja

Salve o documento em PDF

