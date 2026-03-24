IR: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal oferece suporte gratuito para contribuintes de Jaboatão
Atendimentos acontecem sempre às quartas-feiras e quintas-feiras, no campus Piedade do UniFG Pernambuco
O Centro Universitário dos Guararapes (UniFG Pernambuco), integrante do Ecossistema Ânima, disponibiliza atendimento gratuito por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), em parceria com a Receita Federal. O serviço acontece às quartas e quintas-feiras, das 9h às 12h, no campus Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.
Segundo o coordenador do NAF, Valter Soares, apesar de poucas mudanças na estrutura da declaração, a fiscalização está mais rigorosa. “A Receita Federal tem intensificado o cruzamento de dados com bancos, empresas e planos de saúde. Qualquer inconsistência pode levar à malha fina”, afirma.
Entre os destaques deste ano estão a redução no número de lotes de restituição e o avanço da declaração pré-preenchida, que tende a reduzir erros no envio.
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A nova faixa de isenção para quem recebe até R$ 5 mil mensais ainda não vale para a declaração atual. De acordo com Soares, a medida só terá impacto nos rendimentos de 2026, refletindo apenas na declaração do próximo ano.
O especialista também orienta atenção na escolha do modelo de declaração. O formato completo é mais indicado para quem possui muitas despesas dedutíveis, enquanto o simplificado pode ser vantajoso para quem tem menos gastos.
O não envio dentro do prazo pode gerar multa e deixar o CPF como “pendente de regularização”, o que pode causar restrições. A recomendação é organizar os documentos com antecedência e revisar as informações antes do envio.
Serviço
Atendimento gratuito para declaração do IRPF 2026
UniFG – Campus Piedade
Quartas e quintas-feiras
Das 9h às 12h
Atendimento por ordem de chegada
Documentos: CPF, identidade, comprovantes de renda, residência, despesas (saúde e educação) e acesso ao Gov.br