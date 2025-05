IR: sem compensação, proposta que amplia isenção não terá apoio no Congresso, diz Lira

A- A+

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto que aumenta a isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil, afirma a proposta não terá apoio no Congresso Nacional se não houver compensação para estados e municípios.

Lira se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a compensação proposta pelo governo para o projeto que isenta o pagamento do IR para quem recebe até R$ 5 mil.

Segundo o ex-presidente da Câmara, os técnicos do governo e da Câmara vão construir uma base de cálculo para definir se a medida prevista pelo governo será o bastante para compensar a perda arrecadatória de estados e municípios.

— Eu penso que nem haverá apoio mínimo no Congresso se não houver compensação para os estados e municípios — disse a jornalistas na saída do Ministério da Fazenda.

