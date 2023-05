Irã e Rússia assinam acordo para estabelecer nova rota comercial

A- A+

O Irã e a Rússia assinaram nesta quarta-feira (17) um acordo para acelerar a construção de uma rota comercial Norte-Sul, com a qual buscam evitar rotas marítimas tradicionais e as sanções internacionais.

O presidente iraniano Ebrahim Raisi e o russo Vladimir Putin participaram via videoconferência da assinatura do acordo, em Teerã.

Trata-se de "uma etapa estratégica da cooperação" entre os dois países, declarou a Rússia durante o ato.

Em discussão há vários anos, o documento marca o acordo de construção da linha ferroviária de 164 quilômetros no nordeste do Irã. O transporte ligará a cidade de Astara, banhada pelo mar Caspio e fronteira com o Azerbaijão, e Rasht.

O objetivo desses dois países submetidos a fortes sanções internacionais é concretizar o ambicioso projeto de corredor Norte-Sul, uma rede de rotas marítimas e terrestres que permitirá o trânsito das mercadorias russas ao Oceano Índico sem utilizar as rotas marítimas ocidentais ou o Canal de Suez.

"Esta artéria única de transporte Norte-Sul, da qual fará parte a rota ferroviária Rasht-Astara, contribuirá para diversificar consideravelmente os fluxos de transporte internacional", disse Vladimir Putin.

"O transporte de mercadorias através do novo corredor terá uma vantagem competitiva considerável. Por exemplo, a entrega de mercadorias de São Petersburgo (Rússia) à Mumbai (Índia) levará aproximadamente 10 dias. Em comparação, a viagem pelas rotas comerciais tradicionais levam de 30-45 dias", afirmou o líder russo.

Teerã e Moscou aceleraram sua aproximação nos campos econômico, energético e militar desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, e a imposição de sanções contra a Rússia pelos países ocidentais.

Em Washington, um porta-voz da Casa Branca disse na terça-feira (16) que o Irã e a Rússia estavam "expandindo sua cooperação militar a um nível sem precedentes".

Como parte da crescente cooperação, Moscou deve querer obter drones militares mais sofisticados, apontou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSC), John Kirby.

