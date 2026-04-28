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Mercado Internacional Irã proíbe exportações de aço Ordem sobre a notificação já foi publicada, segundo a administração alfandegária mencionada pela agência, que foi informada em 26 de abril como data de entrada em vigor

O Irã proibiu as exportações de aço, informou nesta terça-feira (28) a agência de notícias Fars, depois que as duas maiores siderúrgicas do país anunciaram no início de abril que foram obrigadas a interromper suas atividades após os ataques de Israel e dos Estados Unidos.

A ordem sobre a notificação já foi publicada, segundo a administração alfandegária mencionada pela agência, que foi informada em 26 de abril como data de entrada em vigor.

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