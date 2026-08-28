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Bilionários Íris Abravanel, viúva de Silvio Santos, entra para ranking de bilionários brasileiros Empresária herdou fortuna do apresentador, construída a partir de negócios no varejo, hotelaria e cosméticos e no SBT

Íris Abravanel, viúva do apresentador Silvio Santos, ocupa a 63ª posição dentre as pessoas mais ricas do Brasil. A empresária de 78 anos é destaque na lista de bilionários brasileiros publicada na última edição da revista Forbes.

Com patrimônio de R$ 3,4 bilhões, Íris possui negócios nos ramos do varejo, hotelaria, cosméticos e comunicação, com o SBT. O patrimônio foi herdado após o falecimento do marido, em agosto de 2024.

Esta não é a primeira vez que Íris figura na lista da Forbes. Ela já estava presente na lista de 2025, com patrimônio de R$ 6,4 bilhões. A queda significativa no patrimônio se deve ao fato de Íris ter sido citada, no ano passado, ao lado das seis filhas de Silvio. O valor de 2026 se refere unicamente ao patrimônio da empresária, sem contar as demais herdeiras.

Iris foi a segunda esposa de Silvio Santos. Os dois começaram a se relacionar em 1977, mas só oficializaram a relação em 1981, quando as três filhas mais jovens do apresentador já haviam nascido. Além de empresária, ela foi autora de novelas para o público infantil no SBT, escrevendo títulos como "As aventuras de Poliana" e "Chiquititas".

Cofundador do Facebook, Eduardo Saverin segue como o brasileiro mais rico do mundo. Ele possui um patrimônio no valor de R$ 162,9 milhões.

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