BRASIL Irmãs bilionárias: saiba quem são as duas jovens mais ricas do Brasil, segundo a Forbes Cada uma delas é dona de uma fortuna de US$ 1,2 bilhão, cerca de R$ 6,8 bilhões

As duas bilionários mais jovens do Brasil são irmãs e herdeiras da mesma empresa, segundo alista anual da revista Forbes, divulgada nesta terça-feria. Livia Voigt e Dora Voigt de Assis são netas de Werner Ricardo Voigt, um dos cofundadores da gigante indústria catarinense WEG, a maior fabricante de motores elétricos da América Latina.

Quem fundou a WEG?

A WEG, que exporta para mais de 135 países, foi cofundada pelos bilionários Geraldo Werninghaus, Eggon João da Silva e Werner Ricardo Voigt e é um dos maiores fabricantes de motores elétricos do mundo. Multinacional de capital aberto com fábricas em mais de dez países, a WEG faturou aproximadamente R$ 32,5 bilhões em 2023.

Entre os 69 nomes de brasileiros que aparecem na lista de bilionários da Forbes 2024, quatro deles têm o sobrenome Voigt, que também ocupam o posto de mais jovens do ranking. Além das de Dora e Livia, estão listados seus primos Eduardo Voigt Schwartz e Mariana Voigt Schwartz Gomes.





Saiba quem são as irmãs:

Livia Voigt

Aos 20 anos, Livia Voigt é dona de uma fortuna de US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 6,8 bilhões), por sua participação de 3,1% na Weg, empresa de Santa Catarina. Ela é neta de Werner Ricardo Voigt, o bilionário cofundador da companhia produtora de equipamentos elétricos, falecido em 2016. Ela ainda está na faculdade, cursando psicologia, e não tem cargo na empresa da família.

Mesmo discreta nas redes sociais, em publicações antigas, a jovem deixou claro que, mesmo na infância, tinha proximidade com o avô bilionário Werner Ricardo Voigt. Ele faleceu em 2016, aos 86 anos, quando Livia tinha apenas 11 anos.





Livia Voigt é a bilionária mais jovem do mundo — Foto: Reprodução/Redes sociais

Segunda bilionária mais jovem do mundo, Livia é um ano mais velha que Johannes von Baumbach, alemão de 19 anos que aparece no topo da lista. A revista americana estimou a fortuna do herdeiro alemão em US$ 5,4 bilhões (o equivalente, na cotação atual, a R$ 31 bilhões).

Dora Voigt Schwartz

Irmã de Livia, Dora Voigt de Assis, de 27 anos, também aparece na lista da Forbes como uma das bilionárias mais jovens do mundo. Ela se formou na universidade em arquitetura em 2020, e não ocupa cargo de conselho ou qualquer cargo executivo na WEG.





Dora Voigt é uma das bilionárias mais jovens do Brasil — Foto: Reprodução/Redes sociais

As duas irmãs, netas de Werner Ricardo Voigt, aparecem pela segunda vez no ranking da revista. O patrimônio e a participação de Dora na multinacional são os mesmos de Livia.

Discreta nas redes sociais, Dora não compartilha muito de sua vida na internet, preferindo contas privadas e perfis secretos. Dançarina de pole dance, ela publica apenas alguns vídeos de práticas em sua conta no TikTok, onde incentiva pessoas a investirem na atividade.

