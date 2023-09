Irrigação na cana-de-açúcar será tema de evento inédito

A- A+

Entre os dias 29 de novembro e 1° de dezembro deste ano, a Usina São José vai sediar o 1° Irricanor - Irrigação e Fertirrigação da Cana-de-açúcar no Nordeste. O evento - pioneiro neste setor - é voltado para profissionais que atuam na indútria da cana-de-açúcar, lideranças do setor sucroenergético, empresários, produtores, pesquisadores, representantes comerciais e estudantes.

A ideia é que o evento seja uma espaço para difusão e discussão sobre as mais recentes tecnologias para irrigação e fertirrigação.



O evento vai discutir e compartilhar conhecimento sobre as recentes tecnologias nas áreas de irrigação e fertirrigação. De acordo com Willymberg Barreto, engenheiro agrônomo e gerente de irrigação da Usina São José, a Irricanor representa uma oportunidade única para o público participante conhecer e trocar aprendizados com empresas convidadas de estados como São Paulo, Minas Gerais e Goiás.



O maior foco, no entanto, está nos exemplos de irrigação e fertirrigação que vem dando certo no próprio Nordeste. Segundo Barreto, os dias 29 e 30 de novembro terão palestras focadas em técnicas de irrigação, fertirrigação, e aplicação localizadas de vinhaças que estão em expansão na região.

Atividade de campo

Já no dia 1° de dezembro, a programação prevê atividades práticas durante uma visita a projetos de irrigação e aplicação de vinhaça localizada que estão em funcionamento na própria usina São José.

A Irricanor vai demonstrar a inovação e a sustentabilidade ambiental na indútria da cana e representa uma excelente oportunidade para fazer network com vários segmentos de produtores de cana-de-açúcar de todo o Brasil.

No enunciado do evento, é ressaltado que a produção da cana-de-açúcar na região Nordeste, sobretudo nas áreas onde ocorreu a expansão da cultura, ocupou expressivamente os tabuleiros costeiros. Estas áreas e algumas outras já tradicionais, além de solos pobres, passam por déficit hídrico.

“Cada vez mais as tecnologias de irrigação e fertirrigação vêm crescendo e sendo aprimoradas, com o uso racional da água disponível e dos resíduos da indústria sucroenergética”, ressalta a organização.

Apoios ao evento

A primeira edição do Irricanor será realizado pela própria Usina São José em parceria com a Fundação Apolônio Salles (FADURPE) e a STAB (Regional Setentrional). Além disso, o seminário conta com o apoio do Sindaçúcar-PE e da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (AFCP). Além dos dois, também apoiam o evento o Sindalcool-PB; a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE); Asplan da Paraíba e Ridesa Brasil.

Já está previsto, inclusive, que o próximo Irricanor será realizado em 2025 e a proposta é que ele ocorra a cada dois anos. “Fica o convite para a classe de profissionais do setor para que participem e tenhamos essa interação, com várias trocas de conhecimento técnico que teremos no evento. O Irricanor veio para ficar no calendário do Nordeste”, afirmou Willymberg Barreto.

A São José está localizada na Rodovia PE 41, KM 10.7, área rural do município de Igarassu, Litoral Norte do Estado. Todas as informações podem ser acessadas no site https://www.saojoseagroindustrial.com.br/irricanor

Veja também

Tecnologia e Games Anatel inaugura laboratório para combater TV Box pirata