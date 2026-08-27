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Economia Isenção do frete para portos do Norte e Nordeste pode ser prorrogada até 2032 Projeto aprovado pela Câmara mantém benefício do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante por mais cinco anos e pode evitar aumento de custos logísticos para empresas que movimentam cargas pelas duas regiões

Empresas que utilizam portos do Norte e Nordeste poderão continuar sem pagar o Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) até 2032. A prorrogação está prevista no PLP 80/2026, aprovado pela Câmara dos Deputados com 327 votos favoráveis e 26 contrários. Agora, a proposta segue para análise do Senado.

O texto estende até 8 de janeiro de 2032 a não incidência do AFRMM em operações de cabotagem e navegação interior com origem ou destino em portos das duas regiões. Atualmente, o benefício está previsto até janeiro de 2027.

Segundo o especialista em comércio exterior e direito aduaneiro Luciano Bushatsky Andrade de Alencar, a manutenção da medida pode ajudar a preservar a competitividade das empresas.

“A eventual prorrogação tem um efeito econômico importante porque impede que um custo adicional seja incorporado ao transporte aquaviário justamente em regiões que ainda enfrentam desafios logísticos relevantes”, afirma.

O AFRMM é calculado sobre o valor do frete. A alíquota é de 8% na navegação de longo curso e cabotagem e pode chegar a 40% no transporte fluvial e lacustre de granéis líquidos no Norte e Nordeste.

Para Bushatsky, o fim do benefício pode aumentar custos e tornar o transporte rodoviário mais competitivo. “Esse custo pode repercutir na formação do preço da mercadoria, no planejamento logístico e até na decisão sobre quais rotas e portos são mais competitivos”, explica.

Criada em 1997, a não incidência já foi prorrogada outras vezes. Caso o PLP seja aprovado pelo Senado e sancionado, a medida será estendida por mais cinco anos.

Enquanto o projeto não é concluído, o especialista recomenda que empresas avaliem o possível impacto da retomada da cobrança a partir de 2027, considerando o tipo de carga, a rota e o modelo de navegação utilizado.

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