Imposto de Renda Isenção do IR para até R$ 5 mil: presidente da Câmara diz que projeto passará por alterações Proposta era uma promessa de campanha de Lula e, se aprovada, entrará em vigor em 2026

O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse nesta quarta-feira que o projeto que isenta Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais passará por alterações no Congresso Nacional. Ele não deu prazo para o texto ser votado.

— Uma matéria complexa como essa é impossível que ela passe pela Câmara e Senado sem alterações — disse ele. — Vamos trabalhar com muita responsabilidade, no tempo certo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ontem ao Congresso Nacional uma reforma no Imposto de Renda para isentar aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais. Trabalhadores com renda de até R$ 7 mil por mês também serão beneficiados, pagando menos tributos do que recolhem hoje.

A proposta era uma promessa de campanha de Lula e, se aprovada, entrará em vigor em 2026, ano de eleições nas quais o presidente pode concorrer. O projeto prevê tributação mínima para alta renda, incluindo dividendos, que atualmente são isentos.

Questionado sobre a isenção do IR ter urgência ou passar pelas comissões, Motta ele disse que vai definir isso após viagem que fará com Lula ao Japão na semana que vem.

— Esse é um projeto que tem que ser tratado com muito responsabilidade e o deadline é ser votado até o fim do ano nas duas Casas, vamos trabalhar com esse prazo.

Motta disse que a Câmara "trabalhará no seu tempo, com a prioridade que a matéria requer".

— Não tem calendário — acrescentou.

Depois de passar pela Câmara, o texto segue para o Senado.

