Islândia assume liderança no IDH; veja o ranking dos 10 melhores países

A Islândia assumiu a liderança do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em 2023, divulgou nesta terça-feira o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

O país europeu, que figurava em terceiro lugar na leitura anterior, registrou um índice de 0,972 ponto. Quanto mais próximo de um, melhor o posicionamento nas três áreas de bem-estar social medidas: saúde, escolaridade e renda.

Por lá, o país atingiu uma expectativa de vida ao nascimento de 82,7 anos, além de uma expectativa de escolaridade de 18,9 anos. A média de anos de estudo efetiva alcançou 13,9 anos, com uma renda anual por habitante de US$ 69,1 mil (aproximadamente R$ 393 mil).



Os países no topo do ranking

Posição País IDH Expectativa de vida Expectativa de escolaridade Escolaridade média Renda per capita (US$) 1 Islândia 0,972 82,7 18,9 13,9 69.117 2 Noruega 0,970 83,3 18,8 13,1 112.710 2 Suíça 0,970 84,0 16,7 13,9 81.949 4 Dinamarca 0,962 81,9 18,7 13,0 76.008 5 Alemanha 0,959 81,4 17,3 14,3 64.053 5 Suécia 0,959 83,3 19,0 12,7 66.102 7 Austrália 0,958 83,9 20,7 12,9 58.277 8 Hong Kong 0,955 85,5 16,9 12,4 69.436 8 Holanda 0,955 82,2 18,6 12,7 68.344 10 Bélgica 0,951 82,1 19,0 12,7 63.582

Fonte: Pnud

O Brasil também avançou no ranking. Em 2023, o paí s alcançou o 84º lugar, cinco posições acima do 89º registrado em 2022. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil atingiu 0,786 em 2023, nível considerado elevado pela agência da ONU.

O relatório mais recente incorpora a atualização realizada pelo Banco Mundial na série histórica de renda per capita dos países, cujo ano-base passou de 2017 para 2021.

O segundo e o terceiro lugar do ranking apresentam um empate entre Noruega e a Suíça, que possuem 0,970 ponto. A Noruega perdeu a liderança registrada no ano anterior, enquanto a Suíça caiu uma posição.

A Dinamarca se manteve em quarto lugar, com 0,962 ponto, seguida da Alemanha e da Suécia, com 0,959 ponto cada.

