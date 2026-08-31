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Internacional Israel e Grécia assinam acordo bilionário de armas, o maior entre os países Acordo ocorre em um momento em que as exportações de armas de Israel atingiram níveis recordes, com mais de US$ 19 bilhões no ano passado

Israel assinou um acordo bilionário de armamentos com a Grécia, o maior já firmado entre os dois países, em um momento em que as exportações israelenses de equipamentos de defesa disparam.

O Ministério da Defesa de Israel informou nesta segunda-feira (31) que o acordo de exportação de bens de defesa de 3 bilhões de euros (cerca de US$ 3,5 bilhões), batizado de "Escudo de Aquiles", é um dos maiores do país e inclui um sistema de defesa aérea em múltiplas camadas para a Grécia, usando tecnologia israelense.

"Israel e Grécia compartilham interesses estratégicos comuns e enfrentam desafios regionais compartilhados. Em um momento em que atores com ambições hegemônicas buscam expandir sua influência e minar a estabilidade na região", disse o ministro da Defesa, Israel Katz.

Exportações de armas israelenses em recorde

O acordo ocorre em um momento em que as exportações de armas de Israel atingiram níveis recordes, com mais de US$ 19 bilhões no ano passado, um aumento de 30% em relação a 2024, segundo dados oficiais, apesar das críticas generalizadas à conduta de Israel em suas guerras em Gaza, com o Hezbollah e com o Irã.

Especialistas afirmam que governos procuram Israel porque suas armas são testadas em combate e é possível ver em tempo real que as munições e os sistemas funcionam.

Israel e Grécia aprofundaram seus laços de defesa na última década. A assinatura de segunda-feira, porém, marca o acordo mais significativo entre os dois, enquanto a Grécia se concentra em modernizar suas Forças Armadas para acompanhar seu vizinho e também membro da OTAN, a Turquia, em meio a disputas antigas sobre limites marítimosnão.

Acordos anteriores incluíram um contrato de US$ 1,65 bilhão com a empresa israelense Elbit para construir uma escola de treinamento de voo no sul da Grécia, além da venda planejada de lançadores de foguetes israelenses, mísseis guiados antitanque e drones.

A Grécia diz que antigas doutrinas de defesa agora são "completamente irreais"

Israel afirma que o acordo de segunda-feira é a primeira vez que fornecerá um conjunto completo de armas defensivas contra uma gama de ameaças, de mísseis balísticos a drones. Além do acordo principal, foi assinado um complementar de US$ 30 milhões (26 milhões de euros) para a venda dos sistemas Drone Dome, da Rafael, informou o ministério.

"Os conflitos modernos já alteraram os parâmetros da defesa militar e da dissuasão", disse o ministro da Defesa da Grécia, Nikos Dendias, em comunicado após a assinatura.

Mais da metade das vendas da indústria israelense de armamentos é de mísseis, foguetes e sistemas de defesa aérea.

Pela primeira vez, Israel superou o Reino Unido em participação nas exportações globais de armas, tornando-se o sétimo maior fornecedor do mundo, segundo um relatório de março do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo. Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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