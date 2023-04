Itaipu renova conselho: governo Lula nomeia ministros e exonera indicados por Bolsonaro

A- A+

O governo federal exonerou nesta quinta-feira (6) os indicados da gestão Jair Bolsonaro que integravam o conselho de Itaipu. O colegiado da parte brasileira, responsável pela governança da hidrelétrica binacional, agora é composto, em sua maioria, por ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesta quinta-feira, o Diário Oficial da União (DOU) registra a demissão do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, envolvido no escândalo das joias recebidas por Bolsonaro.

Também foram exonerados a ex-governadora do Paraná Cida Borghetti, o ex-ministro Carlos Alberto França (ex-Relações Exteriores), Célio Faria Júnior (ex-Secretaria de governo), Adolfo Sachsida (ex-ministro de Minas e Energia); além de José Carlos Aleluia (ex-deputado) e Fernando Simas Magalhães (diplomata).

Já os nomeados são: Alexandre Silveira (Minas e Energia), Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Esther Dweck (Gestão), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Michele Caputo Neto (ex-deputado).

O martelo sobre o conselho foi batido na quarta-feira, quando o diretor de Itaipu, Ênio Verri, se reuniu com Lula no Palácio do Planalto.

