acordo Itália confirma apoio à finalização do acordo Mercosul-UE, mas cita preocupações da agricultura Segundo comunicado, Tajani confirmou a prioridade da América Latina para a política externa italiana

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, confirmou nesta sexta-feira, 27, o apoio da Itália à finalização do acordo Mercosul-UE, ao mesmo tempo que especificou a necessidade de levar em conta adequadamente as preocupações dos principais setores de produção, como a agricultura.

Segundo comunicado emitido pelo ministério italiano, em encontro com o homólogo uruguaio, Mario Lubetkin, em Roma, Tajani confirmou a prioridade da América Latina para a política externa italiana, destacando a vocação do país para ser a "voz do continente latino-americano em Bruxelas e nas capitais europeias".

"Também nessa perspectiva, Roma sediará a Conferência Itália-América Latina em outubro", aponta o documento.

