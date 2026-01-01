Qui, 01 de Janeiro

Economia

Itália diz que governo dos EUA reduziu tarifa antidumping para massas do país

A análise pós-preliminar redefine para baixo as taxas fixadas provisoriamente em 4 de setembro passado

Massas Massas  - Foto: Divulgação


O Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália informou que os Estados Unidos reduziram tarifas para massas do país. Segundo o governo italiano, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou algumas avaliações em relação às tarifas antidumping sobre algumas marcas de massa italianas, antecipando-se à conclusão da investigação esperada para 11 de março.

A análise pós-preliminar redefine para baixo as taxas fixadas provisoriamente em 4 de setembro passado. De 91,74%, as tarifas passam para 2,26% para La Molisana, 13,98% para Garofalo e 9,09% para os outros 11 produtores não amostrados.

"A redefinição das tarifas é um sinal do reconhecimento da vontade efetiva de colaboração das nossas empresas por parte das autoridades americanas. É também um sinal da eficácia do apoio assegurado pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Governo desde o início e que pretendemos continuar a assegurar em vista das decisões definitivas", informou o ministério italiano, em nota.

