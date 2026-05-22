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Mundo Itália, França, Alemanha e Reino Unido exortam Israel a frear expansão dos assentamentos "Nos últimos meses, a situação na Cisjordânia se deteriorou significativamente. A violência dos colonos atingiu níveis sem precedentes", recordam os dirigentes europeus

Itália, França, Reino Unido e Alemanha aconselharam Israel, nesta sexta-feira (22), a deixar de expandir seus assentamentos na Cisjordânia, condenaram a violência dos colonos e alertaram as empresas que participam de licitações de obras de construção.

"Pedimos ao governo israelense que colocam fim à expansão dos assentamentos e de seus poderes administrativos, garantam que os colonos responsáveis por atos de violência prestem contas de seus atos e investiguem as denúncias contra as forças israelenses", afirmam os quatro países em um comunicado conjunto.

Também registam que "os assentamentos israelenses na Cisjordânia são ilegais".

“Nos últimos meses, a situação na Cisjordânia se deteriorou significativamente. A violência dos colonos atingiu níveis sem precedentes”, recordam os dirigentes europeus.

“As políticas e práticas do governo israelense, em particular a continuidade do reforço do controle israelense, comprometem a estabilidade e as perspectivas de uma solução de dois Estados”, acrescenta o comunicado.

Roma, Paris, Londres e Berlim também pedem que Israel “levante as restrições financeiras impostas à Autoridade Palestina e à economia palestina”.

“Nós nos opomos firmemente àqueles, incluindo membros do governo israelense, que defendem a anexação e a mudança deslocada da população palestina”, prossegue o comunicado.

Israel aprovou em agosto de 2025 o projeto E1, que dividirá em duas partes a Cisjordânia ocupada e colocará em risco toda a continuidade territorial de um eventual futuro Estado palestino.

A licitação para construir 3.400 moradias numa área de 12 km² situada a leste de Jerusalém foi publicada em dezembro pela Autoridade de Terras de Israel.

A ONU, a União Europeia e vários dirigentes se posicionaram pedindo a Israel que renunciasse a este projeto.

“As empresas não deveriam participar de licitações de obras de construção em E1 nem em outros projetos de assentamentos”, alertam também os dirigentes europeus.

Eles também anunciaram a essas companhias sobre as "consequências jurídicas e de consenso resultantes de sua participação na construção de assentamentos".

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