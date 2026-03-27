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INVESTIGAÇÃO Itália investiga Sephora por incentivo a skincare de crianças e risco de "cosmeticorexia" Regulador italiano suspeita de práticas comerciais desleais e do uso de microinfluenciadores jovens para estimular consumo compulsivo de cosmético

A autoridade italiana que regula a concorrência entre empresas abriu duas investigações contra a Sephora, varejista de beleza pertencente à gigante de luxo LVMH, e contra a marca Benefit Cosmetics por supostas “práticas comerciais desleais”. As apurações envolvem a promoção de produtos de cuidados com a pele, como máscaras faciais, séruns e cremes anti-idade, para meninas com idades entre 10 e 12 anos.

As autoridades argumentam que o marketing dessas empresas estaria incentivando a “cosmeticorexia”, uma obsessão pouco saudável por cuidados com a pele entre meninas jovens.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a Autoridade de Concorrência e Mercado da Itália (AGCM) afirmou que investiga se as marcas adotaram estratégias de marketing nas redes sociais para estimular o uso precoce de cosméticos destinados ao público adulto.



Segundo o órgão regulador, as empresas teriam utilizado “microinfluenciadores muito jovens” para incentivar meninas, consideradas um grupo particularmente vulnerável, a comprar produtos de skincare e a adotar rotinas de cuidados com a pele compulsivamente.





A AGCM afirmou ainda que as investigações foram abertas por preocupações de que “informações importantes, como advertências e precauções sobre cosméticos não destinados ou não testados para menores”, possam ter sido omitidas ou apresentadas de forma enganosa nas campanhas.

Segundo a autoridade, “o uso frequente e combinado de uma ampla gama de cosméticos por menores, sem a devida consciência, pode ser prejudicial à saúde”.

Como parte da investigação, agentes da AGCM e da Guardia di Finanza, a polícia financeira italiana, realizaram na quinta-feira inspeções em instalações da Sephora Itália, da LVMH Profumi e Cosmetici Itália e da LVMH Itália.

Procuradas, a LVMH, a Sephora e a Benefit Cosmetics não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

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