NEGOCIAÇÃO DO TARIFAÇO Itamaraty diz que segue em busca da retirada do tarifaço sobre o Brasil após Trump reduzir taxas Entre os itens beneficiados estão a carne bovina, café e cacau, insumos comuns da cesta de consumo da população americana

O Ministério das Relações Exteriores afirmou, na noite desta quinta-feira, que governo brasileiro recebeu "com satisfação", a decisão de Donald Trump de revogar a tarifa adicional de 40% para uma série de produtos agropecuários importados do Brasil.

Estarão isentos de tarifa vários tipos de carne, café e várias frutas (como, por exemplo, manga, coco, açaí, abacaxi).

O Itamaraty destaca que o enunciado da Ordem Executiva que implementa a medida faz menção à conversa telefônica do presidente Lula com Trump em 6 de outubro, quando decidiram iniciar as negociações sobre as tarifas.

O comunicado da Casa Branca acrescenta que Trump recebeu recomendações de altos funcionários do seu governo de que certas importações agrícolas do Brasil não deveriam estar mais sujeitas à tarifa de 40% em função do “avanço inicial das negociações” com o governo brasileiro.

A medida é retroativa a 13 de novembro, data que coincide com o dia da última reunião entre o Ministro Mauro Vieira e o Secretário de Estado Marco Rubio em Washington, na qual se discutiram meios de avançar nas tratativas bilaterais para a redução das tarifas sobre os produtos brasileiros.

"O governo brasileiro reitera sua disposição para continuar o diálogo como meio de solucionar questões entre os dois países, em linha com a tradição de 201 anos de excelentes relações diplomáticas. O Brasil seguirá mantendo negociações com os EUA com vistas à retirada das tarifas adicionais sobre o restante da pauta de comércio bilateral", diz a pasta.

Em vigor desde 6 de janeiro

O tarifaço entrou em vigor no dia 6 de agosto. Na decisão inicial, Trump citou uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de ameaças a plataformas americanas. Depois, durante a Assembleia-Geral da ONU, em setembro, o presidente dos Estados Unidos esteve rapidamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que eles tiveram uma "excelente química". Oficialmente, as negociações sobre as tarifas foram abertas no dia 6 de outubro, quando os dois líderes conversaram por telefone.

Na ordem executiva desta quinta, Trump mencionou um "avanço inicial" das negociações entre os dois países, ponto considerado importante pelo interlocutor da Fazenda.

Trump também citou textualmente a ligação com Lula e disse que recebeu recomendações de oficiais do governo americano, especialmente sobre produtos agrícolas.

