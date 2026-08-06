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Banco Nacional Itaú abre inscrições para Programa Trainee 2027, com bolsas de R$ 9.350 Podem participar estudantes em bacharel ou licenciatura, de qualquer área, com formação de dezembro de 2024 à dezembro de 2027

Estão abertas as inscrições para a edição 2027 do programa de trainee do Itaú Unibanco, voltado para estudantes em bacharel ou licenciatura, de qualquer área, com formação de dezembro de 2024 à dezembro de 2027. Cursos tecnólogos, porém, não são elegíveis. O prazo para os interessados se inscreverem vai até o dia 1º de setembro ( para realizar a inscrição, clique aqui). A remuneração é de R$ 9.350.

O programa tem duração total de 18 meses e propõe trilhas diferentes para ajudar o participante a desenvolver diferentes habilidades a partir de treinamentos, rotações e imersões em diversas áreas do banco. Os estudantes participam de projetos reais da instituição.

São seis trilhas:

Crédito e Analytics

Estratégia de Negócios

Finanças

Pessoas

Produtos Digitais

Riscos

Além do prazo de formação mencionado, os participantes também precisam ter disponibilidade para trabalhar em São Paulo, por oito horas diárias. O modelo de trabalho é híbrido, com três dias presenciais.

Quem não for do estado ou residir a mais de 100km da capital paulista, receberá uma bolsa-auxílio no valor de um salário no primeiro mês para organização da mudança.

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No caso daqueles que farão trilha de Finanças, o inglês avançado é obrigatório. Nas demais, o idioma não é obrigatório.

Benefícios

Para além da bolsa-auxílio de R$ 9.350, o programa oferece benefícios como vale-refeição de R$ 53,33 por dia e vale-alimentação no valor de R$ 924,47, vale transporte, incentivo a cursos de idiomas, Participação nos Lucros e Resultados (PLR), descontos em produtos financeiros e plano de previdência privada.

Também oferece assistência médica e odontológica, convênio com academias (TotalPass e Wellhub), entre outros.

Etapas do processo

Até 1º de setembro: inscrições e testes

No momento da inscrição, o candidato deve escolher até duas trilhas e fazer a avaliação de raciocíio lógico.

Outubro: Entrevista

Os selecionados farão uma entrevista individual com o time de Pessoas para que possam conhecer sua trajetória, experiências, motivações e conexões com o programa.

Outubro: Desafio em grupo

Os participantes farão um desafio em grupo com lideranças do time de Negócios. Nessa etapa, serão avaliadas a capacidade analítica, de colaboração e de resolução de problemas dos candidatos. As pessoas inscritas na trilha de Finanças ou que afirmaram ter inglês avançado também farão o teste de proficiência em inglês.

Novembro: Entrevista final

O candidato conversará com lideranças executivas do banco. Será realizada de forma híbrida. Caso o participante opte por participar presencialmente, o Itaú custeará as despesas de deslocamento para aqueles que estiverem a mais de 100km da capital paulista.

Janeiro: Início do programa

Mês da admissão, quando o candidato inicia a jornada no Itaú.

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