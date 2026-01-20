A- A+

MERCADO Itaú avança e é único brasileiro em ranking das 500 marcas mais valiosas do mundo, diz estudo O maior banco privado do país subiu 20 posições e agora ocupa a 254ª colocação no ranking global

O Itaú Unibanco é a única empresa brasileira na lista de 500 marcas mais valiosas do mundo, de acordo com a edição deste ano da consultoria Brand Finance, divulgada nesta terça-feira (20).

O maior banco privado do país subiu 20 posições e agora ocupa a 254ª colocação no ranking global. O Banco do Brasil, que em 2025 estava em 467º lugar, deixou a lista.

Segundo o estudo, o valor de marca do Itaú cresceu 15%, a US$ 9,9 bilhões. O chamado Brand Strength Index (Índice de Força de Marca) da instituição financeira atingiu 80,3 pontos, nível que garantiu uma inédita classificação AAA-, que sugere posicionamento profundamente enraizado no público.

"O crescimento do valor da marca do Itaú em 2026 reflete, em grande parte, o forte desempenho das receitas e os ganhos de participação de mercado no Brasil, impulsionados pela expansão do crédito, pela adoção do banco digital e por campanhas publicitárias eficazes, como a 'Feito do Futuro', que contou com figuras de grande projeção", explicou o diretor-gerente da Brand Finance no Brasil, Eduardo Chaves.

Mais valiosas

A Apple manteve a primeira posição do ranking, com uma marca que cresceu 6%, a US$ 607,6 bilhões. Na sequência, a da Microsoft avançou 23%, a US$ 565,2 bilhões, seguida de Google (alta de 5%, a US$ 433,1 bilhões) e Amazon (+4%, a US$ 369,9 bilhões). Um dos destaques foi a escalada da Nvidia, que disparou 110%, a US$ 184,3 bilhões, e superou nomes como TikTok, Walmart e Facebook.

O Youtube se tornou a marca mais forte do mundo, após subir oito posições e somar nota BSI de 95,30, em uma escala que vai até 100. Já a fintech britânica Revolut emergiu como a empresa que mais cresce entre as marcas mais valiosas do planeta, com salto de 239%, a US$ 6,6 bilhões.

Pela metodologia da pesquisa, o valor de marca mede o benefício líquido que o dono teria obtido se a licenciasse em mercado aberto. Já a força da marca representa o desempenho dela em atributos intangíveis, como reputação, reconhecimento e fidelidade, em comparação com concorrentes.

Anualmente, a Brand Finance avalia 6 mil marcas globais e reúne as 500 mais valiosas no relatório Global 500.

Veja também