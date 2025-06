Itaú começa a usar "agente de investimentos" baseado em inteligência artificial

A- A+

O Itaú, maior banco privado do país, lançou uma ferramenta que usa inteligência artifical generativa para assessorar clientes em investimentos. A novidade estará disponível para um grupo de dez mil clientes, mas será ampliada para uma base maior este ano e em 2026.

A ferramenta é uma espécie de especialista em investimentos e usa hiperpersonalização para fazer as recomendações. Ou seja, as respostas buscam esclarecer as dúvidas individuais na escolha do melhor produto de investimento, em forma de conversa, através do superaplicativo do Itaú. A ferramenta estará disponível 24 horas por dia, nos sete dias da semana.

Através da página de investimentos do superaplicativo, os clientes interagem com a “Inteligência de Investimentos Itaú” e fazem perguntas sobre investimentos, esclarecem dúvidas sobre características dos produtos, obtém recomendações podem e realizar transações do CDB-DI, por exemplo.

Para desenvolvê-la, o Itaú usou como base curadoria de produtos, opiniões de especialistas, projeções internas e externas, algoritmos e bases específicas de conhecimento, para chegar a recomendações que atendem o perfil de cada cliente.

“Estamos dando mais um passo, com a disponibilização de uma inteligência artificial generativa conversacional e transacional para os clientes ancorada no arcabouço técnico e de produto desenvolvido nos últimos anos. Isso abre o caminho para escalarmos a assessoria de investimentos sem custo adicional para o cliente”, disse em nota Renato Cunha, diretor de produtos e soluções para investidores do Itaú Unibanco.

O cliente alvo, incialmnente, é aquele que usa os canais digitais do banco e que já possui uma carteira de investimentos, com produtos básicos, buscando especialistas para tirar dúvidas. .

O Itaú já tem mais de 1,3 mil modelos de IA em utilização, com aplicações que variam desde a modelagem de produtos até os canais de atendimento.

