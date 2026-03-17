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FINTECHS Itaú conseguiu virar o jogo na competição com fintechs nos últimos anos, diz Alfredo Setubal O CEO argumentou que a empresa reduziu a distância para os novos atores em relação à capacidade tecnológica

O CEO da Itaúsa, Alfredo Setubal, afirmou que o Itaú Unibanco conseguiu "virar o jogo" no cenário de competição com as fintechs, depois de ter "sofrido" com o surgimento dos bancos digitais há cerca de uma década. Em videoconferência para comentar resultados, Setubal argumentou que o Itaú reduziu a distância para os novos atores em relação à capacidade tecnológica e deve continuar fazendo investimentos nessa área.

Segundo ele, por ser um banco múltiplo, é difícil que o Itaú elimine totalmente essa divergência. "Mas tiramos um gap enorme em relação às fintechs ao longo desses últimos quatro, cinco anos", destacou.

Setubal acrescentou que o Itaú tem usado a inteligência artificial em áreas como concessão de crédito e assessoria de investimentos. "Temos um projeto muito grande de eficiência e redução de custos através da IA, fechamento de agências, produtividade maior através dos aplicativos e forma de atendimento", citou.

Neste cenário, Setubal ressaltou que o banco continua "performando muito bem" e seguirá sendo a âncora do portfólio da Itaúsa.

Apesar disso, o executivo vê espaço para, em algum momento, a holding elevar os dividendos para além do que recebe do Itaú.

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