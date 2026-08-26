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MARCAS Itaú e Nubank são as duas marcas brasileiras mais valiosas, mostra estudo da Kantar O estudo mostra o contínuo domínio de empresas de serviços financeiros, operadoras de telecomunicações e fabricantes de bebidas alcóolicas

Itaú Unibanco e Nubank são as duas marcas mais valiosas do País, de acordo com ranking compilado pela Kantar divulgado nesta quarta-feira, 26. O estudo mostra o contínuo domínio de empresas de serviços financeiros, operadoras de telecomunicações e fabricantes de bebidas alcóolicas, que se alternam nas primeiras posições da lista.

Na primeira colocação por mais um ano, o Itaú soma US$ 13,2 bilhões em valor de marca, um crescimento de 79% em relação a 2024. O maior banco Privado do País se destaca pela construção e renovação consistente da identidade e investimentos em inteligência artificial, segundo o estudo.

Na sequência, o Nubank subiu três posições e registrou a expansão mais expressiva das empresas analisadas, de 162% em dois anos, a US$ 12,024 bilhões. Conforme a análise, campanhas associadas às séries Friends e Game of Thrones ajudam a reforçar a imagem da fintech, além da oferta de serviços premium e opções de telecomunicações, com o NuCel. Claro, Brahma e Vivo completam o top 5.



Entre os demais representantes do setor financeiro, o Inter estreou no grupo dos 50 maiores, em 37ª lugar e avaliado em US$ 555 milhões. Também novata, a Stone aparece na 40ª colocação e com um valor de marca de US$ 451 milhões. Bradesco (em 6º), Caixa Econômica (12º) e Banco do Brasil (19º) também figuram no grupo.

No total, as 50 marcas brasileiras mais valiosas somam US$ 101,1 bilhões, um avanço de 22% na comparação com dois anos atrás.

O ranking Kantar BrandZ busca estimar o quanto o valor de um determinado negócio está associado à força da marca e à capacidade de influenciar escolhas dos consumidores. As informações são coletadas a partir de uma base global de 5,6 bilhões de pontos de dados, 4,6 milhões de entrevistas, 22.392 marcas, 545 categorias e 54 mercados.

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