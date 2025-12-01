A- A+

Negócios Itaú exerce opção e terá controle acionário da corretora Avenue, nos Estados Unidos Banco já detinha 35% docapital social da empresa, que oferece investimentos a brasileiros

O Itaú Unibanco vai assumir o controle da Avenue, uma corretora que oferece investimentos nos Estados Unidos para brasileiros, e terá participação de 50,1% no capital da empresa. O banco já detinha uma fatia de 35% desde 2022, quando desembolsou R$ 493 milhões no negócio.

O banco agora exerceu a opção de compra adicional que já tinha direito, com prazo de cinco anos para isso, mas não informou quanto pagou pelas ações adicionais.

Para deter o controle, o Itaú vai adquirir aproximadamente 17,19% do capital social total e votante da Avenue. Segundo comunicado sobre o negócio divulgado em 2022, a valor das ações para ter o controle seria determinado a partir de um múltiplo de receita ajustada pré-definido.

A compra de 35% já havia sido aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão que regula a concorrência. De acordo com comunicado publicado no Diario Oficial da União, a nova alteração no controle da Avenue não provoca mudanças na "estrutura de mercado, na rivalidade setorial ou na dinâmica concorrencial", embora o controle só deva ser assumido em 2026. Mesmo tendo aprovado o aumento da participação, o Cade e o Banco Central devem analisar novamente a transação.

"A participação conjunta com o Itaú em câmbio, corretagem e distribuição de produtos financeiros é modesta, muito abaixo do limiar de 20% que presume posição dominante", diz o comunicado.

Avenue cresceu com aquisições

A Avenue foi fundada por Robert Lee em 2018 parta oferecer conta nos Estados Unidos a brasileiros. A corretora cresceu através da aquisição de empresas no Brasil e nos Estados Unidos, como Drivewealth, Coin DTVM e Bexs. Essas compras permitiram criar um ecossistema de serviços ao pequeno investidor brasileiro que desejava internacionalizar parte de seus investimentos.

Antes de ser vendida ao Itaú, a Avenue recebeu dois aportes financeiros: em 2020, da Igah Ventures, quando tinha 55 mil contas e foi avaliada em R$ 235 milhões. No segundo, em 2021, a corretora recebeu US$ 30 milhões, liderado pelo Softbank. Nessa época, já tinha 300 mil clientes e US$ 1 bilhão sob custódia.

Veja também