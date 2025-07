Itaú lança plataforma própria de compra de passagens aéreas e prepara sala vip

A- A+

Na estratégia de avançar no segmento de viagens, que tem crescido dentro dos bancos, o Itaú anunciou nesta quarta-feira, 2, a criação de uma plataforma própria de compras de passagens aéreas, que vai ficar dentro de seu aplicativo. O banco também deve lançar na virada do ano sua própria sala VIP no Aeroporto de Guarulhos, com mil metros quadrados.

Só os 70 milhões de clientes do Itaú gastam R$ 48 bilhões em viagens por ano. Essa movimentação gera 82 bilhões de pontos no cartão nos últimos 12 meses.

Para manter o cliente "engajado" no aplicativo do banco, o banco começa com passagens aéreas, mas já planeja avançar para hospedagem, compra de pacotes de viagens e aluguel de veículos, disse o diretor de canais e experiência do Itaú, Estevão Lazanha, em entrevista à imprensa. Para desenvolver o serviço de compra de passagens, o banco fez parceria com a Decolar, mas tudo ficará com a marca do banco.

Na compra de passagens aéreas, o serviço combina pagamentos com cartão e pontos do programa de fidelidade. A plataforma já está em testes com alguns funcionários e deve começar a ser oferecida aos clientes em agosto. Como é dentro do app, não há a necessidade de digitar dados do cartão.

"Entendemos que o Itaú consegue vender passagens aéreas melhor que qualquer player de mercado atualmente", disse Lazanha. "Nos últimos meses, lançamos soluções de produtos para viagens e esse ritmo será acelerado em 2026."

Alta renda

"Viajar é um dos temas mais importantes para o cliente de alta renda", disse a diretora do Itaú Personnalité, Adriana dos Santos. Desses clientes, 35% fazem ao menos uma viagem internacional por ano e 66% consomem conteúdo sobre viagens diariamente. Desse segmento, os gastos com viagens internacionais somam R$ 5 bilhões por ano.

A ideia do banco para o cliente é participar da experiência da pessoa desde antes da viagem, até a chegada no aeroporto, embarque e depois no destino. Por isso, há desde estacionamento grátis em Guarulhos, passando pelas salas VIPs e a conta global que o banco tem em parceria com a Avenue.

Os bancos têm procurado crescer no segmento de viagens de olho em um público que comprou 118 milhões de passagens aéreas em 2024 e 51,5 milhões este ano até maio, volume recorde. Vários lançaram contas globais com uso do cartão de débito no exterior

O Nubank tem a Nu Viagens e criou sua própria sala VIP em Guarulhos, para clientes de alta renda do segmento Ultravioleta. O BTG foi além e construiu seu próprio terminal em Guarulhos. Já o Bradesco tem feito salas VIPs em vários aeroportos, não só para voos internacionais, mas para passageiros domésticos também

A executiva do Itaú reconhece que foi difícil achar espaço para uma sala VIP grande em Guarulhos, já que vários outros bancos, além das bandeiras de cartões, montaram seus próprios espaços. Ao mesmo tempo, ela reconhece que cresceu a importância de ter esse espaço nos terminais, pois é lá que estão muito dos clientes dos bancos.

