ALERTAS Itaú passa a "alertar" cliente via WhatsApp sobre possíveis golpes em transações Desde 2022, o banco alertar os clientes através do aplicativo de mensagens sobre transações suspeitas com cartão de crédito

O Itaú Unibanco começou neste mês a utilizar o WhatsApp para alertar aos clientes sobre tentativas de golpe. Com uso de inteligência artificial, o banco vai detectar transações fora do padrão de comportamento e que podem ser motivadas por tentativas criminosas de obter recursos.

Em uma transferência suspeita, por exemplo, o banco ativa um recurso chamado temporização, de acordo com regras do BC, antes de permitir que seja efetivada. O cliente é informado a respeito por uma tela no aplicativo e, ao mesmo tempo, é notificado pelo banco através do WhatsApp.

Essa mensagem pergunta o motivo da transferência. A partir da resposta do cliente, o chatbot envia informações sobre o possível golpe que foi identificado. Com isso, o cliente pode manter ou cancelar a operação. O comando é atualizado diretamente no aplicativo do banco.

Desde 2022, o banco alertar os clientes através do aplicativo de mensagens sobre transações suspeitas com cartão de crédito. Agora, a ideia é interagir mais, com dicas de segurança.

"A jornada de interação via WhatsApp visa ampliar a conscientização sobre os mais variados tipos de golpes e fraudes, impedindo que o cliente realize uma transação por impulso, sem refletir para onde o dinheiro está indo", diz o superintendente de Segurança Corporativa do Itaú, Richard Bento.

