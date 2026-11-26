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BRASIL Itaú passa a financiar imóveis usados no Minha Casa, Minha Vida; veja para qual faixa de renda Bradesco e Santander ainda avaliam se entram no programa de financiamento habitacional

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O financiamento pelo Minha Casa, Minha Vida (MCMV), mercado dominado pela Caixa Econômica Federal, vai ganhar um concorrente. O Itaú Unibanco confirmou ao EXTRA que passa a operar no programa habitacional. Nesta primeira etapa, o crédito é exclusivo para imóveis usados.

A oferta vale apenas para famílias da Faixa 3, com renda mensal de R$ 5 mil a R$ 9,6 mil. O banco também vai trabalhar com o Pró-Cotista, linha com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que fica fora do MCMV.

O Itaú informou que os juros serão os mesmos definidos pelo programa, mas não detalhou as taxas. Para contratar, o interessado deve procurar um gerente do banco, que explica os critérios, faz a simulação e cuida da documentação até a assinatura. Segundo a empresa, a contratação também estará disponível no aplicativo em breve.

Em nota, o banco afirmou que a oferta chega primeiro a um grupo menor de clientes.

“O programa está em fase de implementação gradual, inicialmente disponível para um número reduzido de clientes, com previsão de expansão ao longo dos próximos meses”, informou o Itaú.

O EXTRA perguntou ao banco quando começam as contratações e quais estados serão atendidos, mas nenhum desses pontos foi respondido.

Na prática, quem ganha até R$ 5 mil por mês fica sem a opção do Itaú neste momento. O mesmo vale para a classe média enquadrada na Faixa 4, com renda familiar acima de R$ 9.600 até R$ 13 mil.

Faixa 3 e Pró-Cotista

Pelas regras em vigor desde 22 de abril, a Faixa 3 permite financiar imóveis de até R$ 400 mil. Antes da atualização, o limite de renda era de R$ 8.600. O valor máximo da moradia chegava a R$ 350 mil.

O Pró-Cotista funciona de outra forma. A linha usa dinheiro do FGTS, mas não faz parte das faixas do programa habitacional. Segundo o Itaú, ela vai atender trabalhadores com renda de até R$ 12 mil. Isso significa que quem ganha entre R$ 9,6 mil e R$ 12 mil pode até procurar o banco, mas não terá as condições do MCMV.

Quem fica de fora

A oferta do Itaú deixa de fora, por enquanto, três das quatro faixas do programa. Veja os limites de cada uma:

Faixa 1: renda familiar de até R$ 3.200; imóveis de até R$ 275 mil

Faixa 2: renda familiar de R$ 3.200,01 a R$ 5 mil; imóveis de até R$ 275 mil

Faixa 4: renda familiar de R$ 9.600,01 a R$ 13 mil; imóveis de até R$ 600 mil

Como a primeira etapa se limita a imóveis usados, quem busca uma unidade nova também não tem a opção do banco neste momento, mesmo estando na Faixa 3.

As Faixas 1 e 2 têm as condições mais vantajosas do programa. Segundo a Caixa, a atualização de abril permitiu o reenquadramento de parte delas. Quem ganha cerca de R$ 3 mil, por exemplo, passou da Faixa 2 para a 1, com redução de pelo menos 0,25 ponto percentual na taxa mínima de juros.

Quem se enquadra no programa pode simular o financiamento pelo aplicativo Habitação Caixa ou pelo site do banco público, onde também é possível dar sequência à contratação.

Mais bancos avaliam o Minha Casa, Minha Vida

A entrada no MCMV reforça a aposta do Itaú no crédito imobiliário. Em setembro, a carteira do banco nesse segmento somava R$ 158,8 bilhões, alta de 15,8% em relação ao mesmo período do ano passado. As contratações cresceram 25,8% no trimestre e chegaram a R$ 14,3 bilhões.

Outros grandes bancos privados ainda não definiram se vão disputar esse mercado. Procurado, o Santander informou que estuda o tema.

“O Santander está avaliando sua entrada no programa Minha Casa, Minha Vida”, afirmou o banco em nota.

Já o Bradesco respondeu que o assunto segue em análise.

“O Bradesco informa que está avaliando o tema. Até o momento, não há uma definição”, informou.

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