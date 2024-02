A- A+

banco Itaú prepara o lançamento de um "superaplicativo" ainda no primeiro trimestre deste ano Com a chegada do Open Finance, clientes poderão fazer pagamentos e consultar investimentos em outros bancos

Com a chegada do Open Finance, sistema financeiro aberto com a possibilidade de que os clientes compartilhem seus dados e tenham acesso a produtos de diferentes bancos, o Itaú prepara o lançamento de um 'superaplicativo' ainda no primeiro trimestre deste ano. A informação é do presidente da instituição, Milton Maluhy, que disse que o superapp será aberto a clientes e não clientes do banco.

"Temos a oportunidade de trabalhar com 15 milhões de clientes que ainda não tem a experiência "full bank" com o Itaú. São clientes do banco, mas só tem o cartão de crédito ou o crédito imobiliário. Eles vão poder ter a experiência 'full bank' em um único aplicativo" disse Maluhy.

Maluhy aproveitou para dizer que as falas do presidente do Banco Central sobre a chegada de um 'superaplicativo', que substituiria os aplicativos de cada banco, foram mal interpretadas.

"Não haverá um superapp do Banco Central. Não é da atividade do BC competir pelo cliente. Com o Open Finance, sistema criado pelo BC, o cliente fica emponderado. Essa é a nossa jornada. Nosso aplicativo será para clientes e não clientes do Itaú. Será possível escolher as funções — é uma decisão dele escolher o nível de relacionamento que quiser com o banco" explicou Maluhy.

O objetivo é concentrar todos os clientes (e não clientes) em uma única plataforma. Os clientes do Iti, banco digital do Itaú, por exemplo, também poderão usar o mesmo aplicativo, realizando operações ou pagamentos em diferentes instituições financeiras. Também poderão consultar seus investimentos, em bancos disttintos, de forma consolidada.

"Queremos mudar o patamar no relacionamento com os clientes. Já temos o histórico de crédito, e agora teremos a tecnologia adequada para atender esses clientes com o custo certo e com a experiência correta" afirmou o presidente do banco, que disse que o Itaú quer ser o banco mais utilizado pelos brasileiros que têm conta em mais de uma instituição.

Maluhy não deu detalhes de quais serão todas as funções do 'superapp'. Ele disse que internamente o projeto vem sendo chamado de One Itaú.

Veja também

STREAMING Spotify ultrapassou 600 milhões de usuários em 2023