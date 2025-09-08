Ter, 09 de Setembro

Itaú promove demissões em massa no modelo remoto

Empresa justifica que as demissões foram motivadas por comportamentos imcompatíveis com princípios de "confiança"

Banco ItaúBanco Itaú - Foto: Reprodução/Instagram @itau

O Itaú demitiu funcionários em massa nesta segunda-feira (8). A justificativa foram problemas de “aderência cultural e produtividade”.

“O Itaú Unibanco realizou hoje desligamentos decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. Em alguns casos, foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, que são inegociáveis para o banco. Essas decisões fazem parte de um processo de gestão responsável e têm como objetivo preservar nossa cultura e a relação de confiança que construímos com clientes, colaboradores e a sociedade.” esclareceu a instituição financeira em nota enviada à imprensa.

Nas redes sociais, as demissões geraram especulações de que os alvos seriam funcionários que não cumpriam regularmente suas funções na empresa. A estimativa é que cerca de mil pessoas foram desligadas da companhia.

 

