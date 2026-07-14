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oportunidade Itaú promove leilão com 98 imóveis em 20 estados, incluindo Pernambuco Certame reúne casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais com opções de pagamento à vista e parcelado em diversos lotes

O Banco Itaú, em parceria com a Frazão Leilões, está promovendo um leilão com 98 imóveis distribuídos em 20 estados brasileiros, incluindo Pernambuco. Os lances já estão abertos e os interessados podem se habilitar até a próxima segunda-feira (20), às 11h, para participar da disputa online.

O portfólio contempla casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais, oferecendo oportunidades tanto para quem busca a casa própria quanto para investidores em busca de ativos abaixo do valor de mercado.

Os imóveis estão localizados nos estados de Pernambuco, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

As condições de pagamento variam conforme o lote, incluindo opções à vista com 10% de desconto e, em diversos imóveis, parcelamento com entrada a partir de 20% e saldo em até 78 parcelas, conforme previsto em edital.

Entre as oportunidades está o imóvel de menor valor do leilão: um terreno localizado no loteamento Araruna II, em Timbaúba (PE). O lote possui 542,37 m² de área e recebe lance inicial de R$ 34.600,00. O imóvel pode ser adquirido à vista com 10% de desconto, conforme as condições previstas para o lote.

Já o imóvel de maior valor está localizado no bairro Saguaçu, em Joinville (SC). Trata-se de uma casa construída em um terreno de 925 m², com 237,95 m² de área construída registrados em matrícula e área estimada de 396,70 m² em vistoria realizada no local. O imóvel recebe lance inicial de R$ 1.416.200,00 e pode ser adquirido à vista com 10% de desconto ou por meio das modalidades de parcelamento previstas no edital.

Os interessados podem consultar os editais completos, verificar as características de cada lote e realizar o cadastro diretamente na plataforma da Frazão Leilões para participar do leilão pelo link.

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