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moradia Itaú reúne imóveis residenciais em leilão com oportunidades em 17 estados Mais de 90 imóveis serão leiloados nesta sexta-feira (23), a partir das 14h

O Itaú Unibanco realiza, em parceria com a Biasi Leilões, um leilão on-line com mais de 90 imóveis distribuídos por 17 estados brasileiros, nesta sexta-feira (23), a partir das 14h. O certame reúne casas e apartamentos em diferentes regiões do país, inclusive Pernambuco.

As oportunidades estão distribuídas por Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Condições

Conforme as informações fornecidas para o certame, as dívidas de condomínio e Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) serão quitadas pelo banco até a data do leilão. Os interessados devem consultar o edital de cada lote para verificar as condições específicas de venda, a situação de ocupação, a documentação e as formas de pagamento.

“Antes de participar de um leilão imobiliário, é fundamental analisar o edital e conhecer as condições específicas do imóvel. A avaliação deve considerar não apenas o lance inicial, mas também a situação de ocupação, a documentação e as regras de aquisição”, afirma o leiloeiro oficial, Eduardo Consentino.

O leilão será realizado pela internet, nesta sexta-feira (23), a partir das 14h. A relação completa dos imóveis e as condições de participação estão disponíveis no site da Biasi Leilões.

*Com informações da assessoria de imprensa

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