O Itaú também entrou na justiça do Rio pedindo que a proteção obtida pela Oi contra credores seja suspensa. Pedido semelhante foi feito por Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco.

Na ação, o banco pede ainda para que seja realizada "constatação prévia" de forma a apurar as reais condições econômico-financeiras da tele e uma "eventual utilização da tutela cautelar de forma indevida".

A Oi entrou na Justiça e obteve uma tutela cautelar para se proteger dos credores por 30 dias, alegando que, segundo a petição, não teria recursos para pagar uma dívida de R$ 600 milhões com vencimento no último dia 5 de fevereiro. Isso acarretaria o vencimento antecipado "da quase totalidade da dívida financeira" da empresa.

Em documento enviado à Justiça, a Oi afirma que "a estrutura de capital da companhia continua insustentável" e que a empresa teria cerca de R$ 29 bilhões apenas em dívidas financeiras. A cautelar é uma espécie de preparação para entrar em recuperação judicial. O mesmo recurso foi utilizado pela Americanas.

O Itaú lembrou que a Oi vendeu diversos ativos - como torres, a operação de telefonia móvel e mais da metade de sua empresa de fibra - e, assim, "transferiu aos credores o risco de não receberem qualquer pagamento".

A instituição financeira diz que o chamado "aditamento" do plano de recuperação judicial da tele, em 2020, ainda está em discussão no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por isso, o banco pediu à Justiça que a primeira Recuperação Judicial não fosse encerrada "até que o Grupo Oi demonstrasse, de forma cabal, que possuía condições financeiras de honrar com as obrigações previstas".

Segundo o Itaú, a constatação prévia poderá acarretar a necessidade de alteração dos administradores da empresa. O banco diz que há a suspeita de que a tele está se utilizando da tutela cautelar de modo indevido. "Os credores do Grupo Oi sofrem com um sem-número de abusividades e arbitrariedades cometidas contra seus direitos".

O Itaú argumenta que o primeiro processo de recuperação judicial não foi encerrado completamente, inclusive, com "diversos pedidos" de esclarecimentos". E, com isso, na avaliação do banco, o processo de recuperação judicial não está completamente encerrado.

Assim como BB, Caixa e Bradesco, o Itaú também alega que a Oi não pode entrar em um novo processo de recuperação judicial porque é preciso esperar um prazo de cinco anos a partir da concessão do do processo, que, na visão dos bancos, ocorreu em 2020, quando a Oi fez o chamado "aditamento".

