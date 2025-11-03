Seg, 03 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
negócios

Itaú supera Petrobras em valor de mercado e banco se torna empresa mais valiosa do Brasil

Banco superou os R$ 403,5 bilhões em avaliação; na semana passada, Nubank já tinha ultrapassado valor de mercado da petrolífera

Reportar Erro
Itaú superou a Petrobras nesta segunda-feira (3)Itaú superou a Petrobras nesta segunda-feira (3) - Foto: Itaú/Divulgação

O banco Itaú superou a Petrobras em valor de mercado na tarde desta segunda-feira (3). Com o movimento, o banco se tornou a empresa mais valiosa da Bolsa brasileira, alcançando R$ 403,5 bilhões em valor. Já a petrolífera valia, no mesmo horário, 403,13 bi, uma diferença de cerca de R$ 390 milhões.

Perto das 13h, a instituição financeira valorizava 1,46%em seus papéis ordinários (PN, com voto), aos R$ 40, enquanto os papéis preferenciais da Petrobras (PN, com voto) subiam 1,41%, aos R$ 30,17.

A petrolífera, que ainda sustentava o título de segunda maior empresa da América Latina na semana passada, foi ultrapassada na terça-feira pela fintech Nubank.

Matéria em atualização.

Leia também

• Feirão Limpa Nome começa nesta segunda (3) com descontos de até 99%; saiba como participar

• NY e expectativa com balanços e Copom levam Ibovespa a tocar 150 mil pontos pela 1ª vez

• Bancos promovem mutirão para negociar dívidas bancárias em atraso

Reportar Erro

Veja também

Newsletter