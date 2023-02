A- A+

banco Itaú tem instabilidade no Pix neste sábado e usuários reclamam nas redes Queixas são de que as transações com a ferramenta retiram o valor da conta de origem, mas ele não chega ao destinatário. Banco orienta que a operação não seja refeita, para não haver duplicidade

Usuários relataram problemas com o Pix no banco Itaú neste sábado (25). No Twitter, clientes do banco reclamam que as transações com a ferramenta retiram o valor da conta de origem, mas ele não chega ao destinatário.

Na rede social, o Itaú afirma que está com uma indisponibilidade no Pix e está atuando “para normalizar o mais rápido possível”. O banco também orienta que a operação não seja refeita, para não haver duplicidade.

Aqueles que tentam fazer um pix para uma conta Itaú recebe aviso de instabilidade e a sugestão de fazer transferência via TED, mas esse tipo de operação só funciona em horário comercial.

