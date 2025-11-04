A- A+

ULTRAPASSAGEM Itaú ultrapassa Petrobras e se torna 2ª empresa mais valiosa do Brasil, horas antes do balanço O Nubank cupa a primeira colocação do ranking compilado pelo site Companies Market Cap

O Itaú Unibanco ultrapassou a Petrobras e subiu ao posto de segunda companhia mais valiosa do Brasil, horas antes da divulgação do balanço do terceiro trimestre, nesta terça-feira, 4.

Na semana passada, a petroleira já havia sido superada pelo Nubank, que ocupa a primeira colocação do ranking compilado pelo site Companies Market Cap.

Na B3, a ação do Itaú operava em baixa moderada nesta terça-feira, mas soma valor de mercado de US$ 73,57 bilhões (cerca de R$ 396,5 bilhões pelo câmbio desta terça-feira).

Já a Petrobras está avaliada em US$ 73,54 bilhões (R$ 396,3 bilhões). Negociado na Bolsa de Nova York, o Nubank tem avaliação em US$ 77 bilhões (R$ 415 bilhões).

O maior banco privado do País deve informar lucro de R$ 11,842 bilhões no terceiro trimestre, em novo recorde, conforme a média de projeções de oito casas consultadas pelo Prévias Broadcast.

A expectativa é de continuidade na dinâmica de previsibilidade e consistência nos números do Itaú, sem os sobressaltos que desafiaram rivais como Banco do Brasil e Bradesco recentemente.

