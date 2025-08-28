A- A+

Mercado Itaú Unibanco enfrenta fechamento de agências e demissões, mesmo com lucros crescendo Com lucro de R$ 11,5 bilhões no segundo trimestre de 2025, banco se reestrutura e investe em tecnologia, mas enfrenta críticas sobre impacto no atendimento ao cliente

O Itaú Unibanco, apesar de registrar um impressionante crescimento de 14,3% em seus lucros no segundo trimestre de 2025, com um total de R$ 11,5 bilhões, está implementando uma série de mudanças que envolvem a demissão de funcionários e o fechamento de agências. Segundo o portal Diário do Comércio, cerca de 300 agências foram desativadas nos últimos meses, deixando um total de 2.738 unidades em operação, das 3.021 inicialmente abertas.

O banco justificou a medida como parte de uma estratégia de reestruturação e adaptação ao novo cenário tecnológico, visando melhorar sua competitividade no mercado. A introdução de plataformas digitais e automação de processos são os principais fatores por trás dessa decisão. No entanto, a mudança tem gerado preocupações em relação ao atendimento ao cliente, especialmente para aqueles que não têm acesso fácil a tecnologias digitais ou que ainda preferem o atendimento presencial.

Enquanto o banco defende que essas mudanças são necessárias para uma operação mais eficiente e moderna, muitas pessoas têm enfrentado dificuldades, principalmente nas regiões com infraestrutura tecnológica limitada. A transição digital tem sido vista, por alguns, como um obstáculo ao atendimento de qualidade, levantando questionamentos sobre a experiência do consumidor em um cenário cada vez mais automatizado.

Veja também