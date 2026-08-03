A- A+

America Latina Itaú vende operação de pessoas físicas em Colômbia e Panamá para Banco de Bogotá por R$ 2,5 bi Migração dos clientes teve inicio no último sábado (1°); o banco continua a operação na Colômbia no segmento de pessoa jurídica

O Itaú Unibanco informou, na última sexta-feira (31), que a sua subsidiária Banco Itaú Colômbia concluiu a transferência de sua operação de varejo para pessoas físicas para o Banco de Bogotá.

A operação no Panamá, subordinada à colombiana, também fez parte do negócio. O valor líquido da operação foi de R$ 2,5 bilhões.

A operação envolve aproximadamente R$ 9,7 bilhões em carteira de crédito, líquida de provisões, e R$ 7,2 bilhões em depósitos.

O negócio foi assinado em dezembro e aprovado pela Superintendência Financeira da Colômbia. A migração dos clientes começou a ser feita em 1.º de agosto, e o Itaú manteve canais de comunicação para atendê-los.

Segundo o Itaú, a transação não teve impacto material sobre seu índice de capital regulatório.

Com a operação concluída, o Itaú Colômbia concentrará sua atuação no segmento de pessoa jurídica, em linha com a estratégia de maximizar a rentabilidade do capital.

Em comunicado enviado à operação local, o Itaú diz que a oferta aos clientes corporativos será complementada com soluções financeiras oferecidas pelas subsidiárias Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciária e Itaú Panamá.

Para apoiar o movimento, foi feito um aumento de capital de até 400 bilhões de pesos colombianos, dos quais 240 bilhões de pesos colombianos foram executados recentemente "para fortalecer a solidez financeira do banco".

O Itaú tem reorganizado suas operações latino-americanas. Em 2023, o banco deixou a Argentina ao vender sua operação local, que trazia prejuízos, ao Banco Macro, por R$ 250 milhões.

Atualmente, além do Chile, o Itaú tem presença no Uruguai e no Paraguai e mantém escritórios de representação na Argentina e no Peru.

Veja também