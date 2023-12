Itaúsa vende participação remanescente na XP por R$ 1,7 bilhão

A- A+

A Itaúsa vendeu a participação remanescente que tinha na XP, ao concluir a liquidação de R$ 1,7 bilhão em papéis da empresa nos meses de novembro e dezembro.

“A alienação faz parte da decisão da Itaúsa de desinvestir da XP, conforme divulgado anteriormente, por não se tratar de um ativo estratégico para a Itaúsa”, disse a empresa, em comunicado.

Parte do dinheiro obtido com a operação foi utilizada para o resgate antecipado de debêntures da 1ª série da 5ª emissão e parte será direcionada ao reforço de caixa e à ampliação do nível de liquidez, informou a companhia.

A Itaúsa disse ainda que não espera impactos relevantes nos resultados do quarto trimestre de 2023, já que o investimento na XP estava contabilizado como ativo financeiro mensurado a valor justo desde o terceiro trimestre.

Em 2017, o Itaú Unibanco anunciou a compra de 49,9% da XP. Na época, o banco ainda sinalizou a intenção de adquirir totalmente a corretora no futuro.

No entanto, o Banco Central (BC) proibiu o banco de comprar o controle total, e o casamento foi desfeito. Desde então, o Itaú, por meio de sua holding, vinha reduzindo sua participação acionária na XP.

