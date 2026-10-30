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caso master Itens do Banco Master vão a leilão com peças de grife para escritório; veja lista Pregão eletrônico reúne 447 lotes do banco e da Will Financeira, ambos em liquidação extrajudicial; lista tem de cadeiras Herman Miller a TV de 98 polegadas

A massa liquidanda do Banco Master e da Will Financeira colocou à venda mais de 447 lotes de mobiliário corporativo, artigos de design e aparelhos eletrônicos em leilão público extrajudicial.

Conduzido pela leiloeira Alessandra Cavalcanti Antunes pela plataforma digital Kwara, o pregão virtual recebe lances até o dia 9 de novembro de 2026, com fechamento a partir das 9h30. Os bens estão armazenados em um galpão em Taboão da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, e os valores iniciais variam de R$ 21 a R$ 98 mil.

O lote de maior valor financeiro do leilão reúne um conjunto de aproximadamente 20 cadeiras da famosa marca de design ergonômico Herman Miller, com lance inicial fixado em R$ 98 mil.

Entre os principais atrativos do acervo corporativo estão também um televisor LG de 98 polegadas (com lance partindo de R$ 10.990), uma poltrona modelo Tetê, assinada pelo designer brasileiro Sergio Rodrigues (a partir de R$ 5.600), uma estação de trabalho para 10 pessoas avaliada em R$ 8.610, o que representa desconto de 78% frente ao valor de mercado, segundo a plataforma, além de câmeras de conferência Owl Labs Meeting Pro (R$ 546) e um congelador Philco (R$ 947).

Custos adicionais e condições dos bens

Os arrematantes devem atentar para os custos que incidem sobre o valor final de batida do martelo.

De acordo com o edital do leilão, além do montante do lance, é cobrada comissão obrigatória de 5% destinada à leiloeira oficial, somada a taxas de despesas administrativas calculadas em tabela progressiva por lote.

Para itens arrematados na faixa de R$ 85 mil a R$ 99.999,99, por exemplo, a taxa administrativa alcança R$ 10.915.

O documento estipula que todos os ativos são vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou possibilidade de troca, podendo conter avarias, sinais de desgaste, peças faltantes ou bloqueios eletrônicos de senha.

Interessados podem realizar visitação prévia aos lotes mediante agendamento no site, sendo vetada a entrada no local com mochilas, bolsas e sacolas.

Prazos e regras de participação

Para ingressar na disputa, os usuários precisam estar cadastrados e habilitados no portal com antecedência mínima de uma hora do início do encerramento dos lotes.

O incremento mínimo de oferta é de R$ 20 por lance, e a plataforma permite programar lances automáticos com limites pré-definidos.

Após a eventual homologação das ofertas pela comitente vendedora, o arrematante tem o prazo de até um dia útil para efetuar o pagamento integral (lance, comissão e taxas) por meio de Pix (QR Code) ou créditos concedidos pela plataforma.

Caso o pagamento não ocorra em até dois dias úteis, incide multa de 5% da comissão mais 30% sobre o valor da proposta por desistência. A desmontagem, transporte, frete e contratação de mão de obra para a retirada dos bens correm exclusivamente por conta do comprador.

Origem dos bens: colapso financeiro

A liquidação do patrimônio do Banco Master ocorre após a decretação de liquidação extrajudicial pelo Banco Central (BC), em novembro de 2025.

A instituição financeira, controlada por Daniel Vorcaro, teve as atividades encerradas após a apuração de irregularidades operacionais, sobretudo na oferta de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com rentabilidade fora dos parâmetros de mercado e incapacidade de saldar compromissos no vencimento.

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