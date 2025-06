A- A+

Aluguel IVAR foi de -0,56% em maio de 2025 São Paulo foi a cidade com maior queda no índice

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) caiu 0,56% em contraposição ao movimento de alta registrado em abril de 2025. A variação acumulada de 12 meses ultrapassou a marca de 5,92% no mês para 5,11%, mantendo o comportamento de desaceleração.

"Conforme observado em abril, os preços dos aluguéis residenciais acentuaram o movimento de desaceleração no acumulado dos últimos 12 meses. O resultado desse mês foi influenciado pela forte queda registrada em São Paulo, que nos últimos anos tem apresentado comportamento de recuo nos preços em maio.”, afirma Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

Entre abril e maio de 2025, o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) registrou queda em uma das quatro capitais brasileiras divulgadas. Em São Paulo, o índice passou de 3,60% em abril para -6,02 em maio. Em Porto Alegre, o IVAR saiu de -0,46% em abril para 3,81% em maio. Em Belo Horizonte, o índice passou de -3,34% em abril para 4,83% em maio. No Rio de Janeiro, houve alta de preços dos aluguéis residenciais em relação ao mês anterior, com o índice saindo de -1,43% em abril para 3,01% em maio.

A taxa interanual do aluguel residencial desacelerou em metade das cidades analisadas. São Paulo registrou a menor taxa de variação em 12 meses, com o índice saindo de 5,45% em abril para 3,24% em maio de 2025. No Rio de Janeiro, também houve registro de desaceleração na taxa interanual, onde a taxa acumulada em 12 meses passou de 5,54% para 3,98%. Por outro lado, Porto Alegre acelerou em 12 meses, saltando de 4,17% em abril para 5,82% em maio. Por fim, em Belo Horizonte teve ligeiro avanço ao passar de 7,76% para 7,98% entre abril e maio.

Veja também