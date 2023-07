Já conhece a LuzIA? ChatGPT para WhatsApp e Telegram chega ao Brasil. Tire suas dúvidas

A- A+

A inteligência artificial LuzIA, que integra o ChatGPT ao WhatsApp, chegou ao Brasil na última quarta-feira, dia 19, em um mercado que é o segundo do mundo em usuários ativos do WhatsApp.



A ferramenta já vem sendo testada pelos brasileiros e pode transcrever áudios, gerar conteúdos em texto e responder a comandos de voz. Veja a seguir como funciona o serviço e tire as suas dúvidas:

Como enviar mensagens à LuzIA?

O acesso à LuzIA é simples. O usuário pode adicionar o número brasileiro do sistema (+55 11 97255-3036) em sua agenda ou acessá-lo a partir do site e clicar na plataforma de sua preferência. A ferramenta está traduzida para português.

Como é conversar com a LuzIA?

Na prática, será como conversar com um contato comum do celular. Mas, do outro lado, a resposta virá de uma máquina conectada ao ChatGPT.

Ao funcionar no WhatsApp e Telegram, LuzIA elimina a necessidade de cadastros ou downloads à parte e pode ser usada sem consumir pacotes de dados móveis nos planos de telefonia que contemplam essa oferta.





O que a LuzIA é capaz de fazer?

Além das funções já oferecidas pelo ChatGPT, como responder perguntas, traduzir textos e criar conteúdo escritos, a LuzIA também permite a transcrição de áudios recebidos pelo WhatsApp, o envio de comandos por mensagem de voz e a criação de imagens.

Há algum risco envolvido no uso da LuzIA?

Segundo o engenheiro espanhol Álvaro Higes, criador do sistema, as informações da IA só estão atualizadas até 2021, assim como o ChatGPT. A ferramenta também pode fornecer dados equivocados, problemas que são conhecidos como "alucinação da IA". A empresa também sugere que os usuários não compartilhem informações sensíveis ou pessoais.

Preciso pagar para usar a LuzIA?

Por enquanto, todo o serviço é gratuito. O CEO e cofundador explica, no entanto, que os planos da empresa envolvem o lançamento de novos recursos pagos e de uma assinatura para usuários frequentes até o início de 2024.

