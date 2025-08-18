A- A+

TECNOLOGIA Já é possível programar chamadas no WhatsApp; aprenda com o passo a passo Com essa nova função, é possível organizar encontros e garantir que nenhuma conversa importante será perdida

O WhatsApp seguiu os passos do Zoom e do Google Meet, levando em conta que agora permite programar chamadas e videochamadas em grupo no aplicativo. Por meio de uma publicação em seu site, a plataforma anunciou essa nova ferramenta que permitirá aos usuários planejar chamadas em grupo de forma mais fácil. Além disso, acrescentou alguns recursos que tornarão as videochamadas mais interativas.

“Agora você pode programar chamadas e convidar pessoas ou grupos para participar com antecedência”, informou o WhatsApp. O processo é muito simples: basta seguir os passos abaixo:

Acesse a seção de Chamadas.

Clique no botão “+”.

Selecione “Programar chamada”.

Nesse momento, aparecerá a opção de nomear a chamada, onde será necessário adicionar uma descrição e escolher o dia e a hora. Além disso, é possível programar quanto tempo você quer que a chamada dure ou clicar em “Remover hora de término”. Nessa etapa, também é possível escolher o tipo de chamada, seja de áudio ou de vídeo.

Depois de pronto, clique no botão “Enviar”.

Por fim, escolha o grupo ou pessoa com quem deseja programar a chamada.

Da mesma forma, essa chamada pode ser adicionada ao seu calendário pessoal. E os participantes receberão uma notificação quando estiver prestes a começar.

O WhatsApp também adicionou outras funções, como levantar a mão para falar ou enviar uma reação para participar sem interromper.





Além disso, se você que criou o link, receberá notificações quando alguém entrar. O aplicativo de mensagens garantiu que a programação de chamadas está protegida com criptografia de ponta a ponta.

