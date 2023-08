Jaboatão dos Guararapes divulga data de pagamento da 2ª parcela do Fundef; confira

A- A+

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, anunciou que fará, no dia 6 de setembro, o pagamento da 2ª parcela do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).



O anúncio foi feito na tarde desta sexta-feira (18). Os valores serão pagos para todos os profissionais da educação básica da rede municipal, que exerceram suas funções no período de 1997 a 2006.



Serão contemplados professores ativos e aposentados, professores com contrato temporário, professores exonerados e herdeiros, além de profissionais do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo ao Magistério (GOAAM).

Segundo o prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros, o pagamento da segunda parcela do Fundef fortalece o desenvolvimento econômico e educacional do município.

